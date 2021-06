France 24 • 07/06/2021 à 08:05

A la Une de la presse, ce lundi 7 juin, le bilan de l'attaque contre le village de Solhan, au nord du Burkina Faso. Un massacre qui a fait au moins 160 morts. L'accord du G7 sur l'instauration d'un impôt minimum mondial sur les sociétés. L'inquiétude grandissante sur l'état de santé du journaliste marocain Soulaïman Raïssouni. Et le nouveau bébé du prince Harry et de Meghan Markle. Its' a girl!