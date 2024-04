Marchés boursiers : l'ombre d'un doute ?

information fournie par Ecorama • 08/04/2024 à 14:10

Marchés américains au plus haut, pétrole à 90 dollars, réunion de la BCE, ouverture de la saison des publications de résultats : faut-il s'attendre à un retour de la volatilité sur les marchés financiers, et à une possible correction L'analyse de Frédéric Rozier, co-responsable de la gestion portefeuille chez Mirabaud France. Ecorama du 8 avril 2024, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com