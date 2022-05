Mali : quel avenir pour l'opération Barkhane après la fin des accords de défense avec la France ?

information fournie par France 24 • 03/05/2022 à 15:49

Les autorités maliennes ont rompu mardi 3 mai les Accords de statut des forces fixant le cadre juridique de la présence au Mali des forces française Barkhane et européenne Takuba, ainsi que le traité de coopération en matière de défense conclu en 2014 entre le Mali et la France. Cela pose la question de l'avenir des troupes de Barkhane sur le terrain, mais aussi des relations diplomatiques et militaires entre les deux pays, comme l'explique Jérome Pigné, cofondateur et chercheur pour le réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel, invité de France 24.