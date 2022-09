Mali: la réplique anti-impérialiste ?

information fournie par France 24 • 28/09/2022 à 00:25

La CEDEAO menant une médiation en vue de la libération des 49 militaires ivoiriens prisonniers; le discours à l'ONU tranchant d'Abdoulaye Maïga, Premier Ministre par intérim, le Mali au cœur d'un bain de tensions.

Dans son face-à-face avec l'occident, qualifiant la France de "junte au service de l'obscurantisme", la conviction anti-impérialiste malienne est-elle contrastée par son omission des méfaits Russes ? Décryptage dans On va plus loin avec Marie-Roger Biloa et Gauthier Rybinski.