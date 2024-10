Maigrir à tout prix : l'usage détourné de l'Ozempic et du Wegovy

information fournie par France 24 • 31/10/2024 à 09:15

"Depuis 2023, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et l’Assurance maladie ont lancé des alertes au sujet du risque de mésusage avec le médicament antidiabétique Ozempic", explique Jean-Daniel Lalau, professeur de nutrition et dans le service d’endocrinologie-diabétologie-nutrition, CHU d’Amiens, Université de Picardie Jules Verne (UPJV). L'usage détourné de l'Ozempic et du Wegovy a été popularisé par les jeunes sur TikTok comme médicament amaigrissant. Quand il s'agit de la santé et des médicaments, "il faut partir d'un arsenal thérapeutique global", estime Victoire N'Sondé, Cheffe de rubrique Santé à The Conversation France. "La première arme, c'est l'activité physique adaptée", affirme Madame N'Sondé. Or, voici le problème qui se pose aujourd'hui : l'activité physique adaptée, les séances de nutrition, et le suivi d'un psychologue ne sont pas remboursés. Retrouvez l'article cité par Victoire N’Sondé sur https://theconversation.com/fr : "Ozempic, Wegovy : quels risques d’usage détourné avec ces médicaments pour le diabète et l’obésité" ? : https://theconversation.com/ozempic-wegovy-quels-risques-dusage-detourne-avec-ces-medicaments-pour-le-diabete-et-lobesite-241612