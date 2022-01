Macron en campagne ? Le président de la république crée la polémique

information fournie par France 24 • 05/01/2022 à 20:08

Emmanuel Macron s'est confié aux lecteurs du Parisien Aujourd'hui en France pendant 2 heures et quart.Cette interview a suscité un tollé de toutes les oppositions en raison des propos d'Emmanuel Macron contre les non vaccinés.« Lesnons vaccinés, j'ai très envie de les emmerder.Et donc on va continuer de le faire jusqu'au bout.C'est ça la stratégie.».Dérapage ou calcul ?Cespropos, sont-ilsrévélateursd'un présidentcandidat?Un candidat clivant face aux extrêmes ?