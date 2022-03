Macron creuse l'écart dans les sondages: le chef de l'état bénéficie de "l'effet drapeau"

information fournie par France 24 • 10/03/2022 à 18:21

Une campagne présidentielle en pleine guerre au coeur de l'Europe. Le conflit en Ukraine chamboule les débats. Emmanuel Macron fait un bond dans les sondages tandis que la sympathie envers le leader russe fait du tort à Eric Zemmour. Marc Perelman et le fondateur de Slate.fr Jean-Marie Colombani, en parlent avec David Revault-d'Allones, rédacteur en chef politique au JDD et Bruno Cautrès, chercheur au Cevipof et enseignant à Sciences-Po.