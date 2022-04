Macron au combat des législatives face à une France fracturée

information fournie par France 24 • 25/04/2022 à 13:54

Emmanuel Macron entame lundi un second quinquennat fort d'une victoire face à l'extrême droite qui cependant a fait un score historique. Il va devoir composer avec une France fracturée et des opposants déjà sur le pied de guerre à sept semaines des législatives. FRANCE 24 reçoit Jean Beaman, Sociologue et Professeur de Sociologie à l'Université de Californie Santa Barbara. Selon son analyse sur la montée de l'extrême-droite, les idées des partisans de Marine Le Pen sont devenues acceptables aujourd'hui en France. D'après elle, c'est la responsabilité de Macron de "changer son discours d'Islamophobie et de prendre plus au sérieux les questions sociales et les questions de racisme en France".