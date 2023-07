information fournie par Sycomore AM • 03/07/2023 à 17:42

Depuis le début de l'année, et malgré des indicateurs économiques en ralentissement, les indices boursiers se comportent plutôt bien. Les experts de l'investissement de Sycomore AM décryptent les tendances qui ont animé les six premiers mois de l'année et qui expliquent la hausse des marchés boursiers, après une année 2022 particulièrement morose. Quels catalyseurs pourraient permettre que la hausse se poursuive ? Quelles solutions d'investissement privilégier dans un contexte qui semble propice à privilégier des stratégies qui s'affranchissent des indicateurs macroéconomiques ? Retrouvez l'analyse de Sycomore AM.