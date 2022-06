Londres : expulsions de migrants vers le Rwanda est "bestial et absolument abominable"

information fournie par France 24 • 14/06/2022 à 17:04

Ce soir, ce sont a priori 7 migrants demandeurs d’asile qui seront expulsés depuis Londres vers le Rwanda. Ce pacte entre Kigali et Londres ne fait pas l’unanimité. Patrick Baudouin, avocat pénaliste, président de la Ligue des droits de l’Homme et président d’honneur de la Fédération internationale des droits humains (FIDH), invité de France 24 affirme : "cette externalisation est contraire aux principes mêmes qui régissent les droits des réfugiés" et déclare "on bafoue les droits les plus élémentaires". Explications.