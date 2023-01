Lido 2 : le cabaret parisien se réinvente

information fournie par France 24 • 03/01/2023 à 15:44

Les spectacles sont à l'honneur dans ce numéro de "À l'Affiche". Avec le Lido, qui s'offre une nouvelle jeunesse avant de fermer ses portes plusieurs mois pour des travaux de rénovation. Son objectif est d'en finir avec les revues et leurs traditionnelles plumes et paillettes. Rebaptisée Lido 2, l'institution parisienne propose un ultime spectacle, "Cabaret", adapté du célèbre film avec Liza Minnelli. Également au menu de cette émission, le son des claquettes qui résonnent au Théâtre du Châtelet avec "42nd Street", un spectacle dans la pure tradition de Broadway, et "Stories", au Théâtre du 13ème art.