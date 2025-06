Les tirailleurs de Poutine : enquête sur ces Africains dans les rangs de l’armée russe en Ukraine

information fournie par France 24 • 13/06/2025 à 11:06

Ils sont surnommés “les Wagners noirs” et sont des centaines à avoir été recrutés par l’armée russe pour se battre contre l’Ukraine. Attirés par des salaires mirobolants, des promesses d’emploi ou encore l’obtention de la nationalité russe, ces ressortissants africains ont volontairement rejoint les rangs de l’armée de Vladimir Poutine. Mais pour d’autres, l’histoire est plus compliquée : ils seraient des dizaines d’Africains à avoir été manipulés et enrôlés de force. Enquête de Lucile Chaussoy, Marc Kouho et Saloum Sané.