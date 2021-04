Partenaire • 09/04/2021 à 10:54

La correction obligataire de mars a concerné exclusivement le marché américain. La remontée des taux longs continue...aux US. Les politiques de relance agressives de Joe Biden boostent les anticipations d'inflation. Dans ce contexte, comment se sont comportés les marchés financiers et les bourses ce mois-ci ? Retrouvez l'analyse de CPR AM sur les marchés par Jean-Marie Debeaumarché, gérant allocataire, CPR AM.