Les pépites de la cote avec Marc du Pontavice (PDG et fondateur de Xilam)

information fournie par Boursorama • 01/03/2022 à 18:40

Ce mois-ci, Marc du Pontavice, PDG et fondateur du studio d'animation Xilam est l'invité des Pépites de la Cote. « Oggy et les Cafards » et « les Zinzins de l'Espace », c'est notamment lui. Au cours de cet entretien, il détaille l'actualité du groupe, les perspectives et les différents leviers de croissance, et notamment ceux offerts par les plateformes de streaming. Dans un second temps, on retrouve Benjamin Rousseau, gérant actions spécialiste des petites et moyennes capitalisations pour un tour d'horizon et d'actualité des petites et moyennes capitalisations.