Les pépites de la cote, avec Christophe Gaussin, PDG de Gaussin

information fournie par Boursorama • 15/04/2022 à 10:40

Un an après avoir été le premier invité de l'émission Les pépites de la cote, format mensuel dédié aux petites et moyennes capitalisations, Christophe Gaussin, PDG de Gaussin, nous accorde un nouvel entretien. A cette occasion, il revient sur la présentation très remarquée de son camion à hydrogène au Dakar, sur son partenariat avec le géant saoudien Saudi Aramco et sur une hypothétique introduction en Bourse aux Etats-Unis…

Dans un second temps, on retrouve Benjamin Rousseau, gérant actions spécialiste des petites et moyennes capitalisations pour faire un point sur le 1er trimestre et sur les opportunités à saisir dans un environnement de marché très chahuté.