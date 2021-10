Les pépites de la cote, avec Adamo Screnci, directeur général délégué de HRS

information fournie par Boursorama • 14/10/2021 à 12:00

Adamo SCRENCI, directeur général délégué de HRS (Hydrogen Refueling Solutions) est l'invité de ce nouveau numéro des pépites de la cote, l'émission consacrée aux petites et moyennes capitalisations. Il revient sur l'évolution de la perception de la thématique de l'hydrogène et sur l'engouement boursier qu'elle a connue en début d'année, sur l'IPO de HRS, et sur les résultats et les ambitions du groupe. Dans la deuxième partie de l'émission, Jérôme LIEURY, analyste financier et fondateur du cabinet Olier Etudes et Recherche, détaille les bonnes et mauvaises surprises des publications semestrielles des mid and small caps.