Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

information fournie par Boursorama • 06/07/2022 à 11:53

Dans ce replay, retrouvez l'intervention de Laurent Denize, directeur global des investissements et Rachida Mourahib, responsable de la recherche ESG, tous les deux chez ODDO BHF Asset Management. Ils expliquent comment le contexte actuel accélère le tempo de la transition écologique et son impact sur les différents acteurs. Ils détaillent aussi la façon dont cette transition pose aussi de questions très pratiques dans la sélection des valeurs au sein des fonds ESG (criètres environnemetaux, sociaux et de gouvernance).

La 2e édition du e-salon de l'investisseur individuel BoursoLive-Les Rencontres s'est tenue les 27 et 28 juin. L'occasion d'assister en direct à de nombreuses conférences et tables rondes.