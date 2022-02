Les Afghanes face aux Taliban : six mois de bras de fer

information fournie par France 24 • 11/02/2022 à 15:20

Il y a six mois, les Taliban prenaient le pouvoir à Kaboul et balayaient sur leur passage vingt ans de progrès en matière de droits des femmes. Aujourd'hui, la population souffre de la famine et les nouveaux maîtres du pays réclament de l'aide humanitaire. Mais les principaux bailleurs de fonds exigent plus de garanties pour les Afghanes. L’éducation et l’emploi leur sont en grande partie interdits, et plus aucune femme n'est libre d’agir sans l'aval d'un homme.