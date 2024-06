Législatives : vit-on une crise politique en France ? Parlons-en avec J. Guarrigues et L. Jakubowicz

information fournie par France 24 • 13/06/2024 à 14:39

Nous revenons sur les dernières heures rocambolesques chez Les Républicains (LR) dans la perspectives des élections législatives en France. Exclu de son propre parti pour avoir pactisé avec l’extrême droite, Eric Ciotti, le patron de LR, assume et refuse de quitter ses fonctions. À gauche on tente de gommer les divisions affichées lors des européennes. L'alliance baptisée le Front populaire prend forme, mais sur quel base programmatique et avec quelle incarnation ?... On en parlons avec l’historien Jean Guarrigues et le journaliste Lucas Jakubowicz.