Législatives en Inde : le réveil de l’opposition ? Parlons-en avec Anne Viguier et Catherine Bros

information fournie par France 24 • 04/06/2024 à 14:24

Ce sont les élections de tous les superlatifs : un scrutin XXL dans la plus grande démocratie du monde, 642 millions d’électeurs, des milliers de bureaux de vote… L’Inde s’apprête à conclure ce qui l’aura occupée pendant six semaines avec un scénario auquel on ne s’attendait pas forcément : une victoire du BJP, certes, mais une victoire en demi-teinte, une majorité qui n’est pas atteinte, à cette heure, avec une opposition forte. Qu’est-ce que ces résultats disent de l’état du débat public en Inde ? Assiste-t-on à un réveil de l’opposition ? Entretien avec Anne Viguier, maîtresse de conférences à l'Inalco, directrice du département Asie du Sud et Himalaya, historienne et autrice de "Brève Histoire de l'Inde" (Ed. Flammarion) et Catherine Bros, professeure d'économie à l'Université de Tours.