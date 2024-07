information fournie par France 24 • 25/07/2024 à 18:33

Des barrières flottantes pour contenir la nappe de pétrole sont prêtes à être utilisés par les garde-côtes philippins sur le port de Limay, après qu'un pétrolier transportant 1,4 million de litres de fioul industriel a chaviré et coulé à environ sept kilomètres au large de la baie de Manille. Ce naufrage a lieu alors que de fortes pluies, amplifiées par le typhon Gaemi et la mousson saisonnière, se sont abattues sur Manille et les régions avoisinantes ces derniers jours.