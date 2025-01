Le phénomène DeepSeek peut-il enrayer le rebond du CAC 40?

information fournie par Ecorama • 27/01/2025 à 14:40

Le début d'année s'annonce prometteur pour les Bourses européennes, et notamment le CAC 40, qui progresse déjà de plus de 6%. Est-ce uniquement un effet de rattrapage ? Le phénomène chinois DeepSeek peut-il remettre en cause cette tendance haussière depuis le début de l'année ? L'analyse de Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Ecorama du 27 janvier 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com