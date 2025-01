Le pétrole dopé par les dernières sanctions américaines contre Moscou

information fournie par France 24 • 13/01/2025 à 23:00

Le Brent de la mer du Nord passe au-dessus des 80$ le baril, le WTI américain est à plus de 78$ après le dernier train de sanctions de l'administration Biden contre la Russie, vendredi. Mais depuis plusieurs semaines, l'or noir s'orientait déjà à la hausse alors que le froid aux Etats-Unis entraîne une plus forte demande en combustibles de chauffage et que, parallèlement, les stocks de brut sont en baisse depuis plusieurs semaines dans le pays.

Après trois ans de guerre à grande échelle contre l'Ukraine, les sanctions occidentales portent leurs fruits et entament jusqu'à la santé économique de Gazprom. Le géant russe du gaz pourrait se séparer de 40% des effectifs du siège. Mais le malheur des uns n'empêche pas le bonheur des autres : dans cette tourmente, Pékin continue de faire des affaires avec Moscou. Coupée de ses clients occidentaux, la Russie a augmenté ses échanges économiques avec son partenaire chinois, à un niveau historique : plus de 240 milliards € en 2024. La Chine est devenue son premier fournisseur en termes de voitures, vêtements ou matières premières. Washington accuse d'ailleurs Pékin de fournir Moscou en composants nécessaires à la guerre contre l'Ukraine. En mai, les Etats-Unis avaient d'ailleurs annoncé des sanctions contre une vingtaine d'entreprises chinoises dont l'une exporte, par exemple, des composants de drônes. Ce qui n'empêche pas Pékin de continuer à commercer étroitement avec les Etats-Unis évalués à plus de 675 milliards € pour 2024, selon les douanes chinoises.