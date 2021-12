Le PER, un vrai bon plan pour votre épargne

information fournie par Boursorama • 03/12/2021 à 11:56

Depuis quelques mois, Boursorama Banque propose un nouveau produit d'épargne appelé PERin MATLA qui permet de préparer sa retraite tout en bénéficiant de nombreux avantages. Des avantages fiscaux et des modalités de sortie plus souples que les précédents dispositifs sont autant d'arguments qui plaident en faveur du Plan Epargne Retraite Individuel.

Dans ce webinaire, découvrez en quoi consiste le PERin MATLA, quels sont ses caractéristiques et pourquoi il change la donne en matière de constitution de revenus pour la retraite.