Le Pen, Zemmour: qui en fait le plus pour le pouvoir d'achat ?

information fournie par Ecorama • 07/02/2022 à 14:00

Alors qu'ils sont à égalité dans le dernier sondage IPSOS pour France Info, Eric Zemmour et Marine Le Pen poursuivent leur lutte à distance, désormais sur le pouvoir d'achat. Qui dispose des mesures les plus puissantes pour soutenir le pouvoir d'achat ? Les explications de Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 7 février 2022, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com