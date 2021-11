"Le Made in France, c'est voter avec sa carte bleue pour notre qualité de vie et investir en France"

information fournie par France 24 • 11/11/2021 à 10:53

MIF expo, le salon du Made in France, réunit plus de 800 entreprises et fait son retour à Paris du 11 au 14 novembre. Depuis la crise sanitaire, 64 % des consommateurs français estiment avoir augmenté leur consommation de produits français, selon un sondage réalisé par Opinion Way pour l'agence Insign. Pour en parler, Ali Laïdi reçoit Olivier Paccalin, fondateur de "LesitedumadeinFrance.fr" et Capucine Thiriez, fondatrice de l'entreprise d'upcycling d'accessoires haut de gamme fabriqués dans l'hexagone.