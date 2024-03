Le journal des biotechs : Pierre Josselin (Fermentalg), Jamila El Bougrini (Invest Securities)

information fournie par Boursorama • 06/03/2024 à 14:15

Dans ce nouveau numéro du Journal des biotechs, on évoque les dossiers chauds du moment avec Jamila El Bougrini, analyste chez Invest Securities. Elle revient sur l'accord récemment annoncé par OSE Immuno, l'étude de l'OMS sur l'obésité dans le monde alors que dans le même temps, les traitements de Novo Nordisk et Eli Lilly connaissent un succès retentissant sur le marché. Enfin, elle détaille le newsflow de la semaine tombé autour de la SLA (sclérose latérale amyotrophique).

Dans le grand entretien, Pierre Josselin, directeur général de Fermentalg fait le point sur l'actualité du spécialiste de la production d'huiles et de protéines issues de microalgues et revient sur le plan stratégique de la société de chimie verte qui grimpe de plus de 100% sur les trois derniers mois.