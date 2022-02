Le journal des biotechs : Laurent Levy (Nanobiotix), Sacha Pouget (Biotech Bourse)

information fournie par Boursorama • 02/02/2022 à 13:58

Dans ce numéro du Journal des biotechs, Sacha Pouget, directeur associé de Kaliste Biotechs Advisors et fondateur de Biotech Bourse fait le bilan de l'année 2021 sur le secteur en termes de performances boursières, de financements, d'opérations et de valorisation.

L'entretien est consacré à Laurent Levy, président du directoire de Nanobiotix. Il revient sur le recrutement du premier patient dans le cadre de son étude pivot de phase 3 dans le cancer de la tête et du cou et dresse les priorités stratégiques de la société pour 2022 et plus...