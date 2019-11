Le journal des biotechs : Cellectis, Neovacs, AB Science, l'interview de Philippe Archinard, PDG de Transgene

Boursorama • 14/11/2019 à 09:39

Dans le point d'actualité de ce Journal des biotechs, on parle du point d'étape récemment livré par Cellectics, de la suspension de cours de Neovacs et des résultats cliniques bien accueillis d'AB Science

L'interview est consacrée à Philippe Archinard. Le PDG de Transgene détaille la feuille de route de la biotech spécialisée dans les vaccins thérapeutiques et les virus oncolytiques.