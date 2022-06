Le groupe MNNQNS signe un retour "rock rétro futuriste" avec son second album

information fournie par France 24 • 20/06/2022 à 16:54

Le quatuor de Rouen marque son retour avec "The Second Principle", un album pour lequel ils ont passé beaucoup de temps d'expérimentation en studio afin d'élargir leur palette musicale, au-delà de leur style post punk et no wave. Adrian d'Epinay, chanteur guitariste de MNNQNS, raconter à France 24 ce tournant musical. Coup de projecteur également dans cette édition 100 % musique sur Lous And The Yakuza, Biga Ranx et le groupe Viagra Boys.