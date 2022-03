Le film "Que m'est-il permis d'espérer ?", une immersion dans un camp de réfugiés à Paris

information fournie par France 24 • 30/03/2022 à 16:38

Dans ce nouveau numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche", Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur les sorties de la semaine. Ils reçoivent Raphaël Girardot et Vincent Gaullier, co-réalisateurs du documentaire "Que m'est-il permis d'espérer ?" Ils ont poussé les portes d'un centre ouvert pour les réfugiés à Paris afin de dresser les portraits de différents migrants et de souligner les carences des structures administratives chargées de les accueillir.