Le debrief du 6 janvier : la probable victoire démocrate profite au CAC 40

Boursorama • 06/01/2021 à 18:21

On est reparti de l'avant avec un CAC 40 qui finit la journée à +1,19% vers les 5.631 points et près de 4,4 milliards d'euros échangés. On surveille toujours avec angoisse l'évolution de la crise sanitaire en Europe et aux Etats-Unis mais la victoire probable des démocrates aux élections sénatoriales de Géorgie fait plaisir aux investisseurs, tout comme le feu vert de l'Agence européenne du médicament pour le vaccin de Moderna contre la Covid-19.

De quoi éclipser des nouvelles moins réjouissantes la publication d'une enquête ADP sur l'emploi américain qui fait ressortir la destruction de 123.000 postes en décembre quand le consensus établi par Bloomberg tablait sur la création de 75.000. A voir si cette tendance est confirmée par les chiffres officiels de l'emploi attendus vendredi

En attendant, le Dow Jones grimpait de 1,7% à 17h45 vers les 30.903 points et le Nasdaq de 0,5% à 12.878 points. Tesla qui gagne encore 5% aujourd'hui affiche désormais une capitalisation de plus de 730 milliards de dollars...

Valeurs en hausse

Les parapétrolières et pétrolières CGG et Vallourec ou encore Total sont une nouvelle fois bien placées, L'Opep+ a laborieusement trouvé un compromis hier, l'Arabie saoudite acceptant de réduire sa production pour laisser Russie et Kasakhstan augmenter la leur. le baril monte aujourd'hui : +1,9% pour le Brent à près de 54,60 dollars...

Casino est également bien orienté

Derrière, les financières sont à la fête avec Société Générale, Scor, Natixis BNP Paribas, Axa et Crédit Agricole dans le sillage de leurs consoeurs américaines

Et puis à noter la forte progression d'une biotech et d'une medtech : DBV grimpe de 21% alors que Pixium prend plus de 43% après l'annonce de son rapprochement avec l'américain Second Sight.

Autre medtech à progresser Carmat (+9,5%) alors que le groupe dit préparer le lancement commercial de sa prothèse de cœur intégrale pour le deuxième trimestre.

Valeurs en baisse

Biomérieux signe le repli le plus net du SBF 120 devant Rémy cointreau. 2e séance de baisse alors qu'hier Kepler Cheuvreux avait abaissé sa recommandation d'acheter à conserver sur le groupe de spiritueux.

Sur le CAC 40, Teleperformance et Peugeot restent sous pression.

A noter enfin le repli de 18% de Medincell. Hier le titre de la biotech s'était enflammé de 36% après des rumeurs d'autorisation de l'ivermectine contre la Covid-19 aux Etats-Unis. Pour rappel, Medincell travaille sur ce produit avec une formulation injectable à action prolongée.

LG (redaction@boursorama.fr)