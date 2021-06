Le debrief du 14 juin : le CAC 40 entame bien la semaine avant la Fed

Boursorama • 14/06/2021 à 19:35

Bon, on le sait l'événement de la semaine ce sera la décision de politique monétaire de la Fed mercredi et le lot de précisions qu'elle apportera pour justifier son action et notamment sa politique de rachat d'actifs toujours de 120 milliards de dollars par mois. En attendant ce moment important, le CAC 40 commence la semaine en douceur mais toujours en hausse ! +0,24% vers les 6.616 points et 3 milliards d'euros échangés

La tendance est moins claire outre-Atlantique avec un Dow Jones à -0,6% à 17h45 vers les 34.261 points et un Nasdaq à +0,3% vers les 14.110 points.

Valeurs en hausse

Neoen fait la course en tête sur le SBF 120. En fin de semaine dernière le groupe d'énergie a annoncé avoir franchi le seuil d'un gigawatt de capacité d'énergie renouvelable en opération ou en construction en France. Albioma est aussi bien orienté

A la fête également les valeurs pétrolières. Le baril de Brent progresse de plus de 1% vers les 73,50 dollars le baril. Vendredi, le rapport de l'AIE expliquait que la demande mondiale d'hydrocarbures, devrait continuer de se reprendre pour surpasser d'ici la fin de 2022 les niveaux d'avant-Covid». Alors tout cela profite notamment à CGG ou encore TotalEnergies sur le CAC 40

Derrière la major, on retrouve Dassault Systèmes, Vinci ou encore Publicis Groupe. Worldline gagne 0,7%. Selon une information des Echos de vendredi, les fonds Appolo, Cerberus et Platinium Equity auraient remis des offres pour l'activité Terminaux de Worldline. Le quotidien évoque une valorisation de 2,5 milliards d'euros.

A noter enfin la hausse de Soitec alors que Deutsche Bank relève son objectif de cours de 200 euros à 225 euros.

Valeurs en baisse

Certaines parapétrolières ne profitent pas de la hauses du brut, bien au contraire : Vallourec, TechnipFMC et Technip Energies sont en queue de peloton du SBF 120.

En marché arrière aussi les valeurs de l'auto comme les équipementiers Faurecia, Valeo ou encore le constructeur Stellantis et le spécialiste des pneumatiques Michelin

Pernod Ricard et Rémy Cointreau trinquent également. Bernstein est passé de «surperformance» à «performance de marché» sur le premier et de «performance de marché» à «sous-performance» sur le second. Il estime notamment que la reprise attendue est déjà bien intégrée dans des cours qui évoluent au plus haut...

