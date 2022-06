Le debrief Bourse du lundi 13 juin : la fable du pic d’inflation ne tient plus

information fournie par Boursorama • 13/06/2022 à 18:16

A deux jours de la réunion de la Fed, les investisseurs continuent de déserter les actions. La remontée des taux d'intérêt qui pourrait être plus importante que prévu en raison des chiffres de l'inflation, est en effet perçue comme une menace pour une croissance déjà fragile.

Bref, plus personne ne croit au narratif de marché selon lequel le pic de la hausse des prix a été atteint.

Le CAC 40 termine la séance sur une baisse de 2,67% vers les 6022 points.

Du côté des valeurs,

Et contre la tendance, Thalès grimpe de 2,1%, après la décision du gouvernement australien de verser 555 millions d'euros à Naval Group, filiale de Thalès, en dédommagement suite à la rupture du contrat en septembre dernier portant sur la livraison de 12 sous-marins.

En hausse aussi, Danone +1,08%. Le titre est soutenu par cette pénurie de lait infantile qui sévit aux Etats-Unis chez un fabricant.

A contrario, les valeurs sensibles à la conjoncture économique chutent. A l'instar de l'automobile. Renault baisse de 7,4%.

La foncière commerciale Unibail-Rodamco Westfield lâche 7,66 %, plus forte baisse de l'indice.

Les valeurs de la tech chutent évidemment avec cette perspective d'un resserrement monétaire plus musclé que prévu. STMicro recule de 5,72%.

Sur le SBF 120,

Valneva dégringole de 25%. La biotech a indiqué vendredi soir craindre que l'accord conclu avec la Commission européenne sur son candidat vaccin contre le covid soit menacé faute de volumes suffisants.

Elior tombe à son plus bas historique, le marché craint que l'inflation et la hausse des taux d'intérêt viennent freiner l'activité du groupe de restauration collective.

Atos est à ses plus bas depuis 2009. Le titre chute de plus de 10% après des fuites dans la presse sur son nouveau plan stratégique qui sera dévoilé demain. Le groupe devrait en effet annoncer que ses activités de services informatiques seront isolées dans une entité juridique distincte.

Enfin on termine comme chaque jour par les marchés américains. Alors que l'inflation a atteint le mois dernier un niveau inédit depuis la fin 1981, les indices de la Bourse de New York chutent de 3% et le S&P 500 revient en bear market, c'est-à-dire qu'il subit un recul de plus de 20% depuis le début de l'année.