Le debrief Bourse du 9 décembre : le CAC 40 démarre la semaine en baisse

Boursorama • 09/12/2019 à 17:59

Bon et bien c'est un début de semaine pas folichon sur le marché français après les trois séances consécutives de hausse de la semaine dernière.

Le CAC 40 finit ce morne lundi en repli de 0,59% vers les 5837 points Et on radote encore une nouvelle fois sur la guerre commerciale d'autant que les exportations chinoises ont déçu en novembre, reculant de 1,1% en rythme pour le 4e mois consécutif. Et on ne voit toujours pas venir cet accord de phase 1 avec les Etats Unis...

Etats-Unis où c'est un peu la veillée d'armes sur les marchés, on attend la Fed mecredi. Le Dow Jones recule de 0,2 et le nasdaq est presque à l'équilibre vers 17h45

VALEURS EN VUE

En hausse

Sur le marché français, c'est Quadient ex neopost qui est en tête des hausses du SBF 120. Derrière, le distributeur Casino poursuit son rally haussier. Il gagne désormais 14% sur les cinq dernières séances.

Ambiance électrique sur Rexel. C'est notamment grâce à JPMorgan relève sa recommandation de neutre à surpondérer et un objectif de cours remonté de 12 à 13 euros

Nexans profite lui sans doute d'un petit coup de pouce de HSBC qui a relevé son objectif de cours de 41 à 47 euros.

Et puis Catana Group fend la vague aujourd'hui (+11,3%). Le fabricant de bateaux de plaisance a dévoilé des résultats 2018-2019 d'excellente facture avec notamment un résultat opérationnel courant en hausse de 156%, à 7,7 millions. Les bjectifs d'un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros d'affaires pour 2019/2020 et d'une rentabilité de nouveau fortement accrue ont été confirmés

En baisse

C'est un peu on prend les mêmes que vendredi et on recommence avec Ipsen toujours sous pression arpès la suspension de deux études par la FDA. Barclays a abaissé sa recommandation sur le titre de surpondération à pondération en ligne avec un objectif de cours ramené de 10 à 90 euros.

Maisons du monde et Europcar sont également mal orientés

Sur le CAC 40, Sanofi est lanterne rouge. Le laboratoire pharmaceutique français a annoncé l'acquisition de la biotech US Synthorx pour 2,5 milliards de dollars.

Enfin SMCP perd encore du terrain : -10%. Oddo confirme son conseil à l'achat sur le groupe de mode mais abaisse son objectif de cours à de 20,50 à 14,10 euros.

LG (redaction@boursorama)