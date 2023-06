Le debrief Bourse du 7 juin : c'est toujours le calme plat à Paris

information fournie par Boursorama • 07/06/2023 à 18:20

Rien ou pas grand chose. C'est par cette formule un peu brutale mais juste qu'on pourrait résumer la séance du jour. Pas d'indicateurs économiques majeurs, pas beaucoup d'acutalités sociétés, cela nous donne un CAC 40 qui ne sait toujours pas vraiment sur quel pied danser et qui finit la séance à -0,09% vers les 7.203 points et 2,6 milliards d'euros échangés. On en est déjà à se projeter sur la réunion des banques centrales a la semaine prochaine, c'est dire si le calendrier est vide...

Et ce n'est pas bien différent aux Etats-Unis, le Dow Jones a choisi de rester pas très loin de son seuil d'équilibre vers les 33.594 points et le Nasdaq à -0,3%...

Valeurs en hausse

C'est une 2e séance de rebond pour Casino qui domine le SBF 120. Teract a annoncé qu'il communiquera demain soir sur "l'état de ses discussions" avec le distributeur. Très volatil, Rallye met fin à cinq journées consécutives dans le rouge et rebondit vigoureusement de 21,9%.

Sur le CAC 40, Unibail-Rodamco-Westfield et STMicro font la course en tête devant Teleperformance

Valeurs en baisse

Ubisot qui gagne plus de 25% sur les trois derniers mois est pénalisé par des prises de bénéfices et la biotech Valneva met fin à une série de quatre hausses consécutives... tout comme Renault sur le CAC 40. Sur l'indice phare de la Bourse de Paris, Thales, Danone et Sanofi reculent également

A noter aussi le repli de 4,57% d'Atos. Le groupe organisait aujourd'hui une présentation aux analystes financiers. Il a notamment a relevé ses ambitions à moyen terme pour la branche Tech Foundations. Cette division qui regroupe les activités historiques de services d'infogérance devrait publier un chiffre d'affaires qui renoue avec la croissance en 2026 avec une marge opérationnelle entre 6 à 8%.

