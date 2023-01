Le debrief Bourse du 27 janvier : hésitant, le CAC 40 finit la séance à l'équilibre

information fournie par Boursorama • 27/01/2023 à 18:00

Alors que les publications d'entreprises se poursuivent, le CAC 40 ne savait pas trop sur quel pied danser et termine finalement la journée sans avoir tranché à +0,02% vers les 7097 points et 3,6 milliards d'euros échangés. Sur la semaine toutefois, il progresse tout de même de 1,4%

Aux Etats-Unis... c'est un peu pareil avec à 17h45 un Dow Jones à l'équilibre et un Nasdaq en hausse de 0,35% vers les 11.553 points. A noter la dégringolade d'Intel. Le géant des puces perd près de 8% après l'annonce d'une prévision de perte nette sur le trimestre en cours. A l'inverse, American Express prend plus de 10% sur une publication convaincainte.

On a pris connaissance de statistiques rassurantes sur le front de l'inflation avec un indice des prix à la consommation PCE, très suivi par la Fed qui ralentit à 5% en décembre en glissement annuel, après 5,3% en novembre.

Valeurs en hausse

Solutions 30 survole la séance (+23%), grâce à un quatrième trimestre marqué par une croissance organique de 10,1% du chiffre d'affaires, à 246,1 millions d'euros. Le groupe qui ambitionne désormais de franchir la barre du milliard d'euros de chiffre d'affaires cette année.

Ca accélère aussi pour les équipementiers auto Faurecia et Valeo.

Valeurs en baisse

Le moins qu'on puisse dire c'est que Scor ne rassure pas les investisseurs au lendemain de la démission inattendue du directeur général, Laurent Rousseau. Il ne sera resté que 19 mois à ce poste où il avait succédé à Denis Kessler, qui avait conservé la fonction de président. Si Scor explique que Laurent Rousseau quitte le groupe pour poursuivre d'autres opportunités professionnelles, Les Echos rappelaient hier que ses relations avec Denis Kessler s'étaient détériorées ces derniers mois.

Rémy Cointreau a aussi bu la tasse. Le groupe de spiritueux a publié un repli de 6% de son chiffre d'affaires au 3e trimestre de son exercice décale, conforme aux attentes. C'est notamment la baisse de 11% de la division cognac qui a pu déplaire, marquant un ralentissement des ventes aux Etats-Unis mais une très bonne dynamique des expéditions vers la Chine. Rémy Cointreau confirme son objectif de générer une nouvelle année de forte croissance en organique en 2022-2023.

Un secteur qui reste d'ailleurs sous pression puisque Pernod Ricard signe sa 4e séance dans le rouge, plombé notamment par les ventes décevantes de son grand concurrent Diageo.

Sur le CAC 40, c'est Airbus qui perdait le plus d'altitude doublement dégradé par Kepler Chevreux et Jefferies. Kepler a abaissé son conseil de "conserver" à "réduire" en diminuant son objectif de cours de 114 à 111 euros. Jefferies est de son côté passé à "conserver", tout en ajustant son objectif de cours de 135 à 130 euros.

Enfin, les investisseurs ont fait la fine bouche sur les résultats 2022 pourtant spectaculaires de LVMH, avec notamment un résultat net record de 14,08 milliards d'euros, en croissance de 17%. Oui mais voilà, on est exigeant avec le leader du luxe très bien valorisé et même si la croissance organique du chiffre d'affaires du quatrième trimestre, est ressortie au-delà des attentes à 9%, le niveau des marges a déçu et l'activité en Chine en fin d'année a été plus faible qu'anticipé.

