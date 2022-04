Le debrief Bourse du 26 avril : rebond manqué pour le CAC 40

information fournie par Boursorama • 26/04/2022 à 18:34

Alors après un début de semaine difficile, le CAC 40 a tenté de reprendre de la hauteur... et puis non ! Rassuré en début de journée par l'annonce de mesures de soutien en Chine, l'indice a été lesté par l'ouverture de Wall Street et finit en baisse de 0,54% vers les 6415 points et 4,1 milliards d'euros échangés.

Outre-Atlantique, c'est rouge et même rouge vif pour le Nasdaq sur fond de prudence des entreprises dans leurs objectifs 2022 et dans l'attente des résultats des géants de la tech et notamment Alphabet et Microsoft aujourd'hui. La nouvelle de la veille c'est Twitter qui va être racheté par Elon Musk pour la modique somme de 44 milliards de dollars. Donc tout ça, ça nous donne à 17h45 un Dow Jonesà -1,38% vers mes 33578 points et un Nasdaq à -2,8% vers les 12.637 points.

Valeurs en hausse

Les valeurs pétrolières et parapétrolières carburent avec le rebond du baril de Brent : CGG, Vallourec, Schlumberger ou encore TotalEnergies sur le CAC 40.

Elior confirme sa séquence de rebond avec une 7e séance consécutive dans le vert et 18% de regagnés sur cinq jours glissants.

Klépierre arrive en 4e alors que la foncière spécialisée dans les centres commerciaux publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre jeudi.

Valeurs en baisse

C'est marche arrière toute pour Faurecia. Forvia, l'équipementier automobile mondial né du rachat par Faurecia de son concurrent allemand Hella, a anticipé des objectifs annuels dans le bas de la fourchette attendue par les analystes, évoquant la prudence en raison de la guerre en Ukraine. soit des ventes comprises entre 23 et 24 milliards d'euros, avec une marge opérationnelle entre 4 et 5%

De façon plus générale, les valeurs de l'auto ont toutes connu des avaries moteur à l'image de Valeo, Renault ou encore Stellantis...

Orpéa aussi est en baisse marquée. Le spécialiste de la dépendance, dans la tourmente depuis fin janvier a publié aujourd'hui les premiers résultats des audits externes indépendants et annoncé le report au 13 mai prochain de la présentation de ses résultats annuels.

Enfin, Alstom était le dernier wagon du CAC 40. Le groupe ferroviaire a confirmé mardi avoir déposé une demande d'arbitrage devant la Chambre de Commerce Internationale relative à son acquisition de Bombardier Transport. Le français accuse son homologue canadien de "manquement à certaines dispositions contractuelles".

