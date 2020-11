Le debrief Bourse du 24 novembre : le CAC 40 en hausse, le Dow Jones au plus haut !

Boursorama • 24/11/2020 à 18:11

Après une pause hier, le CAC 40 repart de l'avant, finissant la journée sur une progression de 1,21% vers les 5.559 points et près de 5 milliards d'euros échangés.

Un optimisme porté notamment par le fait que la passation de pouvoirs a enfin commencé à la Maison blanche même si Donald Trump refuse encore sa défaite.

De même, la nomination de l'ancienne présidente de la Fed Janet Yellen au poste de secrétaire au Trésor est vu comme un très bon signal par les investisseurs. Enfin, le feuilleton vaccin se poursuit avec AstraZeneca qui a annoncé une efficacité de 70% de son vaccin contre la covid-19.

Avec tout ça, le Dow Jones grimpe de 1,45% à 17h45. Il est à un plus-haut absolu et a dépassé les 30.000 points, vers les 30.021 points.

Le Nasdaq grappille lui près de 1%, vers les 11.992 points. A noter Tesla, qui après son bond de 6,5%, hier prend encore plus de 3,5% aujourd'hui à plus de 510 milliards de dollars de capitalisation. Stratosphérique !

Valeurs en hausse

Entre espoir de reprise et attaque d'une installation d'Aramco hier, le Brent poursuit sa remontée à plus de 47,50 dollars le baril entrainant dans son sillage Vallourec qui gagne plus de 20%, TechipFMC et Total. Le groupe minier Eramet était aussi bien orienté

Ca décolle pour Air France-KLM : (+11%) et pour le petit équipementier aéronautique Figeac Aero +17,5% et +65% en un mois !

Sur le CAC 40, Renault continue à être pied au plancher et progresse maintenant de près de 40% sur les trois derniers mois.

Les bancaires étaient également à l'honneur avec BNP Paribas et Crédit Agricole.

Valeurs en baisse

Comme toujours dans une séance de ce type, les valeurs qui ont le mieux traversé la crise sanitaire se replient, à l'image de

Sartorius Stedim, Ipsen ou encore Biomérieux...

Idem sur le CAC 40 où les meilleures performances depuis le début de l'année sont victimes de prises de bénéfices. C'est le cas pour L'Oréal, Schneider, ou encore Teleperformance.

