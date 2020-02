Le debrief Bourse du 24 février : le CAC 40 dévisse avec l'expansion du coronavirus

Boursorama • 24/02/2020 à 18:30

Quel début de semaine ! Alors que les marchés semblaient immunisés à l'épidémie de coronavirus, la découverte de plusieurs cas de contamination en Italie et le décès d'au moins 5 personnes a brutalement remis au goût du jour le risque d'une pandémie en Europe !

Au niveau mondial, la situation est préoccupante également en Iran et en Corée du sud avec, dans ce pays, plus de 230 cas de contamination ce qui porte le nombre total de patients infectés à 833.

Résultat séance rouge vif sur tous les indices européens avec un CAC 40 qui termine en repli de 3,94% vers les 5792 points, le Dax abandonne 3,6% le Footsie 3% ce qui l'amène à un plus-bas depuis le 10 décembre dernier

Ca ne va pas mieux outre-Atlantique avec un Nasdaq qui recule de 3,6% vers 18h10 et un Dow jones dans le rouge de 3,15%

Valeurs en vue

En baisse

Le secteur du tourisme a logiquement pati de ce regain d'inquiétude : le fabricant de camping-cars Trigano est lanterne rouge devant Air France-KLM. Europcar Mobility Groupe est aussi sous pression et sur le SRD, c'est Pierre & Vacances qui perd 14,2%

Le secteur parapétrolier est aussi sous tension, avec CGG dans le sillage du prix du Brent qui a perdu 5% pour repasser sous la barre des 56 dollars le baril

Sur le CAC 40, toutes les valeurs sont dans le rouge et les secteurs les plus exposés à la Chine sont sur le gril : c'est le cas de STMicro et des constructeurs automobiles Renault et Peugeot.

Derrière mêmes causes mêmes effets pour le spécialiste franco-italien de l'optique EssilorLuxottica

En hausse

Seuls les deux opérateurs satellitaires SES et Eutelsat surnagent sur le SBF 120

Sur le SRD, toujours volatil CNIM group prend 18%, Axway Software et Blue Solutions étaient également dans le vert ! Le bilan est bien maigre.

LG (redaction@boursorama.fr)