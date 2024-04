Le debrief Bourse du 22 avril : le CAC 40 démarre une semaine chargée en légère hausse

information fournie par Boursorama • 22/04/2024 à 18:05

Le CAC 40 commence en progrès une semaine qui s'annonce particulièrement fournie en matière de résultats d'entreprises de part et d'autre de l'Atlantique. L'indice clôture à +0,22% vers les 8.040 points et de petits volumes, avec 2,9 milliards d'euros échangés.

Les marchés américains sont en en progression très prudente à 17h45. Le Dow jones est +0,15% et le Nasdaq à +0,4%. C'est en revanche un nouveau coup de frein pour Tesla qui enchaine pour le moment une 7e séance de repli. Le constructeur automobile, qui doit publier ses résultats de premier trimestre demain soir, a baissé ses tarifs aux Etats-Unis, en Europe et en Chine.

Valeurs en hausse

Worldline domine le SBF 120. Le groupe qui a annoncé des changements au sein de son conseil d'administration avec l'arrivée d'Agnès Park, Sylvia Steinmann et Olivier Gavalda. Un conseil d'administration qui sera par ailleurs réduit de 15 à 12 membres (hors les deux représentants des salariés), avec trois nouveaux entrants et six sortants.

Toujours sur le SBF 120, on retrouve Solutions 30, Elior et Pluxee. Pluxee qui poursuit sur sa lancée avec une 4e séance de progression consécutive.

Sur le CAC 40 le rebond se poursuit pour Teleperformance devant Edenred qui regagne du terrain après sa chute de vendredi. Pour rappel, selon une dépêche de l'agence de presse italienne, Ansa, le parquet de Rome a demandé l'inculpation de quatre anciens dirigeants de Edenred Italia.UBS a par ailleurs réitéré son conseil à l'achat sur le titre et laissé inchangé son objectif de cours à 72 euros.

Sur le SRD, le mouvement ascendant se poursuit sur OSE Immuno qui grimpe de 30% sur cinq séances alors qu'Exail Technologies reprend de la hauteur. Le titre avait été lourdement sanctionné la semaine dernière après l'annonce par le gouvernement australien de sa décision d'abandonner son programme de guerre des mines de 3e génération pour lequel le français avait été sélectionné.

Valeurs en baisse

Virbac est lanterne rouge du SBF 120 devant Trigano, GTT et Neoen.

Petite baisse de tension sur le CAC 40 pour Schneider alors que l'équipementier électrique publiera son chiffre d'affaires ce jeudi.

LG (redaction@boursorama.fr)