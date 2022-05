Le debrief Bourse du 2 mai : un début de mois bien frileux …

information fournie par Boursorama • 02/05/2022 à 18:20

La stagnation manufacturière en zone euro plombe le moral des investisseurs pour la première séance de mai. Cette donnée laisse en effet craindre un net ralentissement de l'activité…

A cela s'ajoute la perspective de la réunion de la Fed mercredi où le ton donné par Jerome Powell sera scruté avec attention. De quoi accentuer l'aversion au risque…

Le CAC 40 termine la séance sur une baisse de 1,66% vers les 6425 points, après avoir perdu plus de 3% dans la matinée.

Au chapitre des valeurs,

Les informations venant de Chine visant à renforcer les mesures destinées à lutter contre le Covid-19 pénalisent le luxe, premier marché du secteur. Hermès recule de 2,8%. L'Oréal lâche 2,5%, LVMH perd 2,08%.

La hausse des taux à venir, et à marche forcée, affecte une nouvelle fois la tech. Schneider Electric perd par exemple 3,46%, deuxième plus forte baisse de l'indice. Teleperformance se replie de 3,3%.

Et plus globalement ce sont tous les compartiments qui sont affectés par ces perspectives économiques. Safran perd 3,4%. Dans l'automobile, Stellantis lâche plus de 3%.

Contre la tendance, Carrefour est le seul survivant de cette séance : +1,14%. Le titre profite de rumeurs selon lesquelles les canadien Couche-Tard et britannique EG Group, discuteraient d'un rapprochement afin de créer un nouveau champion mondial de la distribution.

Du côté de l'indice large,

Orpea peine à convaincre malgré la nomination d'un nouveau directeur général, Laurent Guillot qui prendra ses fonctions le 1er juillet. Cette nomination fait évidemment suite au limogeage de l'ancien DG suite au scandale révélé en janvier.

A contrario, Spie enregistre une nouvelle séance de hausse, après avoir révélé vendredi une publication trimestrielle meilleure qu'attendu et confirmé ses objectifs pour cette année.

Enfin, on termine comme chaque jour par les marchés américains qui évoluent en ordre dispersé pour cette première séance de la semaine, après avoir achevé leur pire mois depuis mars 2020.