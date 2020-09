Le debrief Bourse du 1er septembre : nouvelle séance de repli à Paris

Boursorama • 01/09/2020 à 18:25

Après un démarrage dans le vert et un trou d'air en milieu d'après-midi, le CAC 40 finit la journée sur un nouveau repli : -0,18% vers les 4938 points. Malgré un indice d'activité PMI manufacturier chinois rassurant, à 53,1 points en août, le marché français est pénalisé par les nouveaux cas de covid-19 en Europe et par l'appréciation de l'euro alors que la monnaie unique a brièvement franchi le seuil de 1,20 dollar durant la journée.

Aux Etats-Unis, bonne surprise aussi du côté des indicateurs avancés avec un indice ISM manufacturier à 56 en aout, supérieur au chiffre de juillet et meilleur qu'attendu. Il est même au plus haut depuis novembre 2018.

Le Dow Jones progresse de 0,17% vers 17h45 et le Nasdaq est à un nouveau record (+0,85% à 11875 points en séance). Citons la hausse de 2,48% d'Apple ou de 33% de Zoom : le spécialiste de visioconférence a révisé à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires annuel dans la foulée de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Et puis on parle encore de Tesla qui vient d'annoncer une augmentation de capital de 5 milliards de dollars.

Valeurs en hausse

C'est Maisons du monde qui termine aux avant-postes du SBF 120

Les valeurs technologiques et les SSII comme Worldline, Ingenico, Atos, Sopra Steria se sont bien comportées

Bonne séance aussi pour les valeurs du luxe Kering et LVMH qui ont bénéficié des bonnes statistiques chinoises pour août évoquées plus haut.

A noter enfin Suez qui termine à l'équilibre. Réuni en urgence, le conseil d'administration du groupe a rejeté l'offre «non sollicitée» de Veolia qu'ils jugent «porteuse de grandes incertitudes» Veolia qui recule de 3,04%

Valeurs en baisse

Ca patine pour les constructeurs auto : Renault est à la traîne. En août, le marché français des voitures particulières a baissé de 19,8% par rapport au même mois de l'année précédente. La marque au losange signe un repli de 20% alors que Peugeot résiste bien mieux -8,42%, ce qui n'empêche pas l'action de reculer de 2,4%.

Séance difficile aussi pour les foncières, exposées à l'évolution de la crise sanitaire : Klépierre et Unibail-Rodamco-Westfield

En repli aussi CGG et ADP alors que des discussions autour d'un plan de restructuration sont en cours chez l'exploitant d'aéroports parisiens.

