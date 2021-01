Le debrief Bourse du 19 janvier : le CAC 40 sur ses gardes

Boursorama • 19/01/2021 à 18:16

Attitude toujours hésitante à la Bourse de Paris. Le CAC 40 termine finalement la séance en recul de 0,33% vers les 5598 points.

Du côté des valeurs,

Stellantis, le groupe issu de la fusion entre le français PSA et l'italo-américain Fiat Chrysler Automobiles continue de faire des étincelles pour sa deuxième journée de cotation : + 3,11%. UBS initie le suivi du titre avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 21 euros.

Il n'y a pas qu'une étoile qui brillait en Bourse. Alstom a fait état d'une croissance organique de 2% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre et confirme ses perspectives pour son exercice en cours. Le titre de l'équipementier ferroviaire gagne un peu plus de 6% et termine en tête de l'indice CAC 40.

En hausse également, Danone : +2,67%. Les investisseurs saluent la prise de participation au capital du fonds activiste Bluebell Capital, qui demandent notamment le remplacement du PDG Emmanuel Faber.

Veolia rebondit + 1,89% grâce au soutien apporté par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire se disant favorable à un rapprochement entre Suez et Veolia.

A la baisse,

Publicis -4,59%, pénalisé par des prises de bénéfices après trois séances consécutives de hausse.

ArcelorMittal - 4,52% qui recule de nouveau après avoir profité la veille d'un relèvement d'objectif de cours de Deutsche Bank de 18 à 24 euros.

Les valeurs du luxe, grosses pondérations de l'indice sont également en repli. Hermès : -2,84%.

Sur le SBF 120, Ipsen progresse de 3,66%.

Soitec également en hausse. Le groupe présentera jeudi après Bourse son chiffre d'affaires du troisième trimestre

A contrario, Covivio recule. Barclays a en effet abaissé sa recommandation à "sous-pondérer" contre "surpondérer" et revoit son objectif de cours à 64 euros contre 73 euros. La banque n'entrevoit pas en effet de rebond du marché français de l'immobilier de bureau cette année.

Outre-Atlantique, les marchés ont ouvert en hausse, les yeux rivés sur Janet Yellen, choisie pour devenir secrétaire au Trésor par le président élu Joe Biden , est actuellement auditionnée par la Commission des Finances du Sénat.Si elle doit plaider en faveur d'un nouveau plan de relance de l'économie américaine, elle a d'ores et déjà annoncé qu'il faudra revoir la politique fiscale initiée par Trump.