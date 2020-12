Le debrief Bourse du 14 décembre 2020 : le CAC 40 commence la semaine en petite hausse

Boursorama • 14/12/2020 à 18:41

Elle aurait pu être plus belle cette entame de semaine, le CAC 40 qui progressait de plus de 1% en milieu de journée a vu son avance s'éroder et il finit sur une progression plus mesurée, mais une progression tout de même : +0,37% vers les 5.528 points et 3,3 milliards d'euros échangés.

Les investisseurs apprécient notamment les efforts déployés pour éviter un no deal Brexit avec des discussions qui vont se poursuivre jusqu'au 31 décembre.

Autre motif de réconfort, le démarrage de la campagne de vaccination aux Etats-Unis

De quoi offrir un rebond plus franc des indices américains, d'autant qu'on reparle à nouveau d'un projet de soutien budgétaire de près de 1.000 milliards de dollars en discussion. Résultat à 17h45, le Dow Jones est +0,4% vers les 30.157 points et le Nasdaq à +1,18% vers les 12.524 points. On continue à surveiller Airbnb qui après une entrée en fanfare subit des prises de bénéfices aujourd'hui à -8,7%

Valeurs en hausse

On retrouve le spécialiste de la santé animale Virbac en tête du SBF 120, devant Trigano et Maisons du monde.

M6 est également bien orienté

Et puis ça accélère pour les valeurs de l'auto, équipementiers et constructeurs, avec Plastic Omnium, Valeo, Faurecia, Renault et Peugeot

Sur le CAC 40, les banques étaient à l'honneur avec un tir groupé aux avant-postes des hausses avec BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole

Et puis Vivendi s'apprécie de 0,4%. Le groupe français a annoncé être entré en négociations exclusives avec Gruner + Jahr pour acquérir 100% de Prisma Media. Les modalités financières de l'opération n'ont pas été dévoilées.

Valeurs en baisse

Les pétrolières se replient CGG, TechnipFMC, Total alors que prix du Brent s'est retourné à la baisse en cours de séance, le baril évoluant sous 49,70 dollars.

Dans le rouge également, Worldline et Klépierre, Kering ou encore Teleperformance...

LG (redaction@boursorama.fr)