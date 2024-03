Le debrief Bourse du 12 mars : le CAC 40 toujours plus haut...

information fournie par Boursorama • 12/03/2024 à 18:00

A peine le temps de souffler hier que voilà le CAC 40 qui repart de plus belle. Et le voilà qui finit cette séance sur un nouveau sommet avec une hausse de 0,84% à 8.087,48 points et 3,3 milliards d'euros échangés.

Très attendus, les chiffres de l'inflation ont donc visiblement satisfait les investisseurs même s'ils ressortent un peu supérieurs aux attentes. En février, l'indice CPI a grimpé de 3,2% sur un an en données globales et de 3,8% hors alimentation et énergie. C'est 0,1 point au dessus des estimations.

Le même accueil positif a été fait à ces chiffres aux Etats-Unis. A 17h45, le Dow Jones grimpe de 0,4% et le Nasdaq de 1%. La performance du jour, c'est Oracle (+11,6%) grâce à l'annonce, hier soir, d'une croissance plus forte que prévu d'Oracle Cloud Infrastructure (OCI) et d'un solide carnet de commandes.

Valeurs en hausse

Peu d'actualités sur les valeurs aujourd'hui. Toujours très volatil, c'est Atos qu'on retrouve cette fois en tête du SBF 120 devant deux valeurs du CAC 40, Renault et Alstom.

A noter aussi la hausse de plus de 13% d'Affluent Medical. La medtech a annoncé aujourd'hui la réussite de la première implantation chez l'homme de son dispositif médical mini-invasif Artus pour le traitement de l'incontinence urinaire, dans le cadre de l'étude pilote européenne "Dry".

Valeurs en baisse

La pression reste forte sur le promoteur Nexity qui cède encore près de 6% et désormais 47% depuis le début de l'année.

De son côté, Volatlia repart dans le rouge, alors que pour rappel, Euronext a annoncé la sortie du groupe de l'indice SBF 120, au même titre que Clariane et Fnac Darty.

La route reste compliquée aussi pour Forvia. L'équipementier automobile qui a finalisé l'émission obligataire senior précédemment annoncée d'un montant d'un milliard d'euros.

Enfin sur le CAC 40, on assiste à des prises de bénéfices sur Unibail-Rodamco-Westfield après trois journées de hausse, devant Veolia, Orange... et une nouvelle fois Teleperformance. Cette fois c'est UBS qui a réduit à la hache son objectif de cours, passant de 137 à 95 euros, tout en maintenant sa position "neutre" sur la valeur.

