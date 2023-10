Le debrief Bourse du 09 octobre : une tendance prudente pour le CAC 40

information fournie par Boursorama • 09/10/2023 à 18:00

Les places européennes affichent une tendance prudente pour cette première séance, en raison de la résurgence des inquiétudes liées à la stabilité au Moyen-Orient, provoquée par l'attaque du Hamas contre l'Israël.



Ces tensions géopolitiques stimulent les valeurs refuges, et on le voit avec le dollar et l'or qui progressent, tout comme le prix du Brent qui prend 4,22% en raison des préoccupations liées à l'approvisionnement.



Bien évidemment ce signe d'inquiétude sur les marchés se traduit, par une augmentation du VIX Index de 7%.



La Bourse de Paris termine donc la séance sur un repli de 0,55% vers les 7.021 points, dans des volumes d'échanges de 2,6 milliards d'euros à la clôture.

On continue sur l'indice phare, les valeurs du secteur de la défense et les pétrolières étaient recherchées aujourd'hui, TotalEnergies et Safran sont en territoire positif et on retrouve Thalès en première position avec une hausse de 4,69%.

En revanche, Worldline est lanterne rouge avec une baisse de 4,22%, le secteur du luxe est pénalisé aujourd'hui, LVMH et L'Oréal cèdent respectivement 2,60 et 1,81%.



Sur le SBF 120, Orpea prend les devants avec une hausse de 5,82%, suivi de CGG, Vallourec et Dassault Aviation qui progresse de 4,38%.



Sur les valeurs en baisse, malheureusement Air France – KLM décroche de 8,48%, le secteur aérien est logiquement sous pression après les annulations de vols et la hausse du pétrole. Par ailleurs, on retrouve en territoire négatif Eutelsat Communication et Plastic Omnium.

Enfin pour terminer, à la clôture parisienne Wall-Street était en repli, le Nasdaq cédait 0,73% et le Dow Jones 0,14%. A noter que jeudi seront publiés les chiffres de l'inflation aux États-Unis pour le mois dernier, puis vendredi marquera le début de la publication des résultats trimestriels des entreprises américaines, notamment avec JP Morgan, BlackRock et Citigroup.

