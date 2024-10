information fournie par France 24 • 21/10/2024 à 17:04

Depuis des décennies, les OVNIS alimentent tous les fantasmes et les théories les plus farfelues. Pour faire la lumière sur ces observations, la France s’est dotée du Geipan, un organisme spécialisé dans l’étude des phénomènes aérospatiaux non identifiés, dès 1977. L’explication est souvent rationnelle, mais parfois l’énigme demeure indéchiffrable, même après des années d’enquête. Joanna Cockerell et Sylvain Rousseau ont rencontré ces "chasseurs d’OVNIS" et les témoins de ces apparitions.