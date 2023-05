information fournie par France 24 • 19/05/2023 à 22:33

La France est-elle vraiment menacée par la sécheresse alors que l’on a connu un mois de mai très pluvieux et avec des températures très fraiches ? C’est la question que se posent de nombreux internautes via des publications très virales. Il s’agit, en fait, d’une erreur commune qui vient de la confusion entre météo et climat.