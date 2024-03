La savane brésilienne du Cerrado, sacrifiée sur l’autel de l’agriculture industrielle

information fournie par France 24 • 22/03/2024 à 11:42

Au Brésil, le président Lula a fait de la sauvegarde de la forêt amazonienne, devenue une condition prioritaire aux accords d’échange entre l’Union européenne et le Mercosur, une priorité de son gouvernement. Un an après son arrivée au pouvoir, le pari est réussi : la déforestation a diminué de moitié en Amazonie... quitte à sacrifier au passage un autre biome, tout aussi vital au pays-continent : le Cerrado. Cette savane a déjà perdu la moitié de sa végétation naturelle à cause des activités agricoles intensives.